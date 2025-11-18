PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Saalfeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Die Polizei sucht Zeugen zu mehreren Einbrüchen

Saale-Orla-Kreis (ots)

Am gestrigen Morgen wurden die Beamten der Polizei Schleiz zu mehreren Tatorten gerufen, an denen im Zeitraum des vergangenen Wochenendes Einbrüche verübt wurden. In allen Fällen ermitteln die Beamten wegen des Besonders schweren Fall des Diebstahles. Die Täter sind bisher unbekannt

Im ersten Falle drangen Unbekannte in Pößneck in der Naßäckerstraße in den Außenbereich einer Firma (durch Bauzaun gesichert) ein. Hier entwendeten sie diverse Kabelabschnitte aus Gitterboxen. Aufgrund der Menge muss davon ausgegangen werden, dass zum Abtransport ein Fahrzeug verwendet wurde.

Im zweiten Fall verschafften sich bisher unbekannte Täter erneut gewaltsam Zutritt in eine Einrichtung in Pößneck im Schlettweiner Steig. Sie schlugen mehrere Fenster ein und durchwühlten die Innenräume.

Ebenfalls bisher Unbekannte brachen in Schleiz in der Hofer Straße, auf dem Gelände eines Autohauses, Container auf und entwendeten daraus mehrere Fahrzeugteile. Hier wird die Tatzeit allerdings in den vergangenen 14 Tagen angenommen.

Die Polizei bittet Zeugen, die am vergangenen Wochenende verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Nähe der Tatorte beobachtet haben, sich bei der Polizei in Schleiz, Tel.: 03663 4310 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Saalfeld
Pressestelle
Telefon: 03671 56 1503
E-Mail: presse.lpi.saalfeld@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Saalfeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Saalfeld
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Saalfeld
Alle Meldungen Alle
  • 18.11.2025 – 09:13

    LPI-SLF: Brand in Rathaus am Montagmittag

    Sonneberg (ots) - Am Montagmittag kam es gegen 11:30 Uhr im Keller des Sonneberger Rathauses zu einem Brand. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet die Notstromversorgung im Untergeschoss der Stadtverwaltung in Brand. In der Folge mussten rund 60 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter das Gebäude vorsorglich verlassen. Glücklicherweise wurde bei dem Vorfall niemand verletzt. Der entstandene Sachschaden wird derzeit auf etwa ...

    mehr
  • 18.11.2025 – 09:12

    LPI-SLF: Verkehrsunfall mit verletzter Person

    Saalfeld (ots) - Am Montag, gegen 10.40 Uhr, befuhr die 70-jährige Fahrerin eines PKW in Saalfeld die Sonneberger Straße in Richtung Stadtmitte. Hier fuhr sie aus bisher unklarer Ursache gegen ein abgestelltes Fahrzeug. Dabei zog sich die Frau Verletzungen zu und wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der PKW war nicht mehr fahrbereit und musste durch einen Abschleppdienst geborgen werden, ...

    mehr
  • 16.11.2025 – 16:18

    LPI-SLF: PKW überschlägt sich bei Verkehrsunfall

    Zollgrün (ots) - Am Sonntag, dem 16.11.2025, kam es gegen 10:15 Uhr auf der L3002 zu einem Verkehrsunfall auf Höhe der dortigen Hammermühle. Der beteiligte Opel Corsa fuhr von der Ortslage Zollgrün in Richtung Schleiz und kam in einer Rechtskurve aufgrund überhöhter Geschwindigkeit ins Schleudern. Der PKW überschlug sich und kam im rechten Straßengraben zum Liegen. Aufgrund der schweren Verletzungen wurde die ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren