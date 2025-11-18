Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Die Polizei sucht Zeugen zu mehreren Einbrüchen

Saale-Orla-Kreis (ots)

Am gestrigen Morgen wurden die Beamten der Polizei Schleiz zu mehreren Tatorten gerufen, an denen im Zeitraum des vergangenen Wochenendes Einbrüche verübt wurden. In allen Fällen ermitteln die Beamten wegen des Besonders schweren Fall des Diebstahles. Die Täter sind bisher unbekannt

Im ersten Falle drangen Unbekannte in Pößneck in der Naßäckerstraße in den Außenbereich einer Firma (durch Bauzaun gesichert) ein. Hier entwendeten sie diverse Kabelabschnitte aus Gitterboxen. Aufgrund der Menge muss davon ausgegangen werden, dass zum Abtransport ein Fahrzeug verwendet wurde.

Im zweiten Fall verschafften sich bisher unbekannte Täter erneut gewaltsam Zutritt in eine Einrichtung in Pößneck im Schlettweiner Steig. Sie schlugen mehrere Fenster ein und durchwühlten die Innenräume.

Ebenfalls bisher Unbekannte brachen in Schleiz in der Hofer Straße, auf dem Gelände eines Autohauses, Container auf und entwendeten daraus mehrere Fahrzeugteile. Hier wird die Tatzeit allerdings in den vergangenen 14 Tagen angenommen.

Die Polizei bittet Zeugen, die am vergangenen Wochenende verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Nähe der Tatorte beobachtet haben, sich bei der Polizei in Schleiz, Tel.: 03663 4310 zu melden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell