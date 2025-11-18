Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Brand in Rathaus am Montagmittag

Sonneberg (ots)

Am Montagmittag kam es gegen 11:30 Uhr im Keller des Sonneberger Rathauses zu einem Brand. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet die Notstromversorgung im Untergeschoss der Stadtverwaltung in Brand. In der Folge mussten rund 60 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter das Gebäude vorsorglich verlassen.

Glücklicherweise wurde bei dem Vorfall niemand verletzt. Der entstandene Sachschaden wird derzeit auf etwa 250.000 Euro geschätzt, kann jedoch noch nicht abschließend beziffert werden. Die Beschäftigten der Stadtverwaltung wurden vorübergehend anderweitig untergebracht.

Ein Brandursachenermittler der Kriminalpolizeiinspektion Saalfeld wird im Laufe des Tages vor Ort erwartet, um die Ursache des Feuers genauer zu untersuchen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell