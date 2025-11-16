Landespolizeiinspektion Saalfeld
LPI-SLF: PKW überschlägt sich bei Verkehrsunfall
Zollgrün (ots)
Am Sonntag, dem 16.11.2025, kam es gegen 10:15 Uhr auf der L3002 zu einem Verkehrsunfall auf Höhe der dortigen Hammermühle. Der beteiligte Opel Corsa fuhr von der Ortslage Zollgrün in Richtung Schleiz und kam in einer Rechtskurve aufgrund überhöhter Geschwindigkeit ins Schleudern. Der PKW überschlug sich und kam im rechten Straßengraben zum Liegen. Aufgrund der schweren Verletzungen wurde die 63-jährige Fahrerin mit dem Rettungshubschrauber ins Klinikum Jena geflogen.
