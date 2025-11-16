PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Verfolgungsfahrt durch die Innenstadt - Zeugenaufruf

Pößneck (ots)

Am 16.11.2025 gegen 14:15 Uhr fuhr eine Motocross-Maschine durch die Innenstadt Pößnecks. Aufgrund der verkehrsgefährdenden Fahrweise wurde durch Beamten der PI Saale-Orla die Nachfahrt in der Breiten Straße aufgenommen. Das Motorrad entzog sich der Kontrolle durch die Beamten und flüchtete über die Straße des Friedens in die Friedrich - Engels - Straße. Dort wurde das Motorrad aus den Augen verloren. Am Fahrzeug war keine Kennzeichentafel angebracht.

Beschreibung des Fahrzeugs:

   - Motocrossmaschine vermutlich in den Farben weiß, blau und gelb

Beschreibung des Fahrers:

   - ca. 1,80m groß
   - korpulente Statur
   - blaue Arbeitsjacke mit Fell im Innenfutter
   - weißer Crosshelm
   - dunkle Arbeitshose der Marke "Engelbert Strauss"

Wer Hinweise zum Fahrer und/oder dem Fahrzeug geben kann, meldet sich bitte bei der PI Saale-Orla telefonisch unter: 03663-4310, oder bei einer beliebigen anderen Dienststelle.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Saalfeld
Polizeiinspektion Saale-Orla
Telefon: 03663 431 0
E-Mail: pi.saale-orla@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell

