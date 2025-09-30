POL-PDLD: Albersweiler - Ehrlicher Finder
Albersweiler (ots)
Am späten Abend des 29.09.2025 wurde durch einen 57-Jährigen ein Geldbeutel bei der Polizei Landau abgegeben, welchen er zuvor im Bereich des Bahnhofes Albersweiler aufgefunden hat. In dem Geldbeutel befanden sich unter anderem über 640 Euro Bargeld. Der Verlierer wird im Nachgang durch die Polizei kontaktiert. Dieser dürfte heilfroh sein, dass sein Geldbeutel wieder aufgetaucht ist.
