PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Landau mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Albersweiler - Ehrlicher Finder

Albersweiler (ots)

Am späten Abend des 29.09.2025 wurde durch einen 57-Jährigen ein Geldbeutel bei der Polizei Landau abgegeben, welchen er zuvor im Bereich des Bahnhofes Albersweiler aufgefunden hat. In dem Geldbeutel befanden sich unter anderem über 640 Euro Bargeld. Der Verlierer wird im Nachgang durch die Polizei kontaktiert. Dieser dürfte heilfroh sein, dass sein Geldbeutel wieder aufgetaucht ist.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Landau
Pressestelle
Telefon: 06341-287-2003
https://s.rlp.de/XJAmi

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Landau mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Landau
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Landau
Alle Meldungen Alle
  • 30.09.2025 – 09:03

    POL-PDLD: Hördt - Schulwegkontrolle

    Hördt (ots) - Am Montagmorgen führte die Polizei an der Grundschule in Hördt Schulwegkontrollen durch. Innerhalb des 30-minütigen Kontrollzeitraums wurde eine Autofahrerin kontrolliert, die ihr Kind ohne jegliche Sicherung zur Schule brachte. Weiterhin wurden zahlreiche Bürgergespräche in Bezug auf die sogenannten Elterntaxis durchgeführt. Rückfragen bitte an: Polizeidirektion Landau Polizeiinspektion Germersheim ...

    mehr
  • 29.09.2025 – 20:47

    POL-PDLD: Aktuelle Warnmeldung der Polizeidirektion Landau

    Landau (ots) - Die Polizeidirektion Landau möchte Sie darauf hinweisen, dass es aktuell im Bereich Lustadt/Ottersheim vermehrt zu Anrufen bei älteren Menschen kommt, bei denen es sich um Betrugsversuche im Bereich "Falscher Polizeibeamter" handeln könnte. - Geben Sie am Telefon keine Auskunft über Ihre persönlichen und finanziellen Verhältnisse oder andere sensible Daten. - Öffnen Sie unbekannten Personen nicht die ...

    mehr
  • 29.09.2025 – 15:01

    POL-PDLD: Schweigen-Rechtenbach - Einbruch in Wohnhaus

    Schweigen-Rechtenbach (ots) - In der Nacht von Samstag auf Sonntag warf ein bisher unbekannter Täter die Scheibe einer Terrassentür an einem Wohnhaus in Schweigen-Rechtenbach in der Adam-Latrell-Straße ein. Der oder die Täter suchten im Haus nach Wertgegenständen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, welche verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, sollen sich bitte mit der Polizei Bad ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren