Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Trunkenheitsfahrt am Sonntagmorgen

Pößneck (ots)

Am 16.11.2025 um 02:45 Uhr wurde durch Polizeibeamte der PI Saale-Orla in der Carl-Gustav-Vogel-Straße in Pößneck ein betrunkener Fahrzeugführer gestoppt. Der Fahrzeugführer war mit seinem Audi in Pößneck unterwegs und wurde einer Verkehrskontrolle unterzogen. Dabei wurde durch die kontrollierenden Beamten Alkoholgeruch wahrgenommen. Der daraufhin durchgeführte Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,63 Promille. Mit dem 42-Jährigen wurde eine Blutentnahme im Krankenhaus Pößneck durchgeführt. Der Mann muss sich nun wegen Trunkenheit im Verkehr verantworten.

