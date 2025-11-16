PRESSEPORTAL Presseportal Logo

LPI-SLF: Trunkenheitsfahrt am Sonntagmorgen

Pößneck (ots)

Am 16.11.2025 um 02:45 Uhr wurde durch Polizeibeamte der PI Saale-Orla in der Carl-Gustav-Vogel-Straße in Pößneck ein betrunkener Fahrzeugführer gestoppt. Der Fahrzeugführer war mit seinem Audi in Pößneck unterwegs und wurde einer Verkehrskontrolle unterzogen. Dabei wurde durch die kontrollierenden Beamten Alkoholgeruch wahrgenommen. Der daraufhin durchgeführte Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,63 Promille. Mit dem 42-Jährigen wurde eine Blutentnahme im Krankenhaus Pößneck durchgeführt. Der Mann muss sich nun wegen Trunkenheit im Verkehr verantworten.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Saalfeld
Polizeiinspektion Saale-Orla
Telefon: 03663 431 0
E-Mail: pi.saale-orla@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen Alle
  • 16.11.2025 – 09:32

    LPI-SLF: Fahrten unter Einfluss berauschender Mittel

    Saalfeld (ots) - Am Freitag, den 14.11.2025 gegen 12:45 Uhr, führten Beamte des ID Saalfeld in Rudolstadt, Oststraße eine Verkehrskontrolle durch. Dabei wurde der Fahrer eines VW Caddy einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Im Rahmen dieser Kontrolle wurde festgestellt, dass der 43 jährige polnische Staatsbürger nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Darüberhinaus wurde mit ihm ein freiwilliger ...

    mehr
  • 16.11.2025 – 08:19

    LPI-SLF: Mit Bahnschranke kollidiert

    Neuhaus am Rennweg (ots) - An einem Bahnübergang in Neuhaus am Rennweg kam es am frühen Freitag Nachmittag zu einer Kollision zwischen einem Lkw und der dortigen Bahnschranke. Der 38-jährige Lkw-Fahrer wollte aus Richtung Ernsthal kommend den Bahnübergang in Richtung Neuhaus am Rennweg überqueren. Aufgrund stockenden Verkehrs konnte dieser den Bereich der Gleise nicht mehr rechtzeitig verlassen, als sich die ...

    mehr
  • 16.11.2025 – 08:05

    LPI-SLF: Rotlicht der Ampel übersehen

    Sonneberg (ots) - Am Samstag Mittag kam es in der Köppelsdorfer Straße zu einem Verkehrsunfall mit drei verletzten Personen. Eine 64-jährige Audi-Fahrerin übersah das Rotlicht der Ampel und stoppte infolge dessen nicht an der Haltelinie. Aufgrund dessen kollidierte sie mit dem Audi eines 42-jährigen Mannes, welcher bei grünem Lichtsignal der Ampel in den Kreuzungsbereich einfuhr. Die Unfallverursacherin, ihr ...

    mehr
