Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Rudolstadt (ots)

Am Samstag, den 15.11.2025 gegen 09:45 Uhr kam es in der Remdaer Straße in Rudolstadt zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden. Ca. 150m vor dem Ortseingang Sundremda kam der Fahrzeugführer eines Pkw Peugeot in einer Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab. Dabei überschlug sich der PKW und blieb schlussendlich auf dem Dach im Straßengraben liegen. Der Fahrer wurde hierbei leicht verletzt und zur weiteren Behandlung in die Thüringenklinik Saalfeld verbracht. Die Beifahrerin des PKW bleib unverletzt. In Folge des Unfalls enstand am PKW wirtschaftlicher Totalschaden und dieser musste durch ein Abschleppunternehmen geborgen werden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell