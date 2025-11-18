Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Verkehrsunfall mit verletzter Person

Saalfeld (ots)

Am Montag, gegen 10.40 Uhr, befuhr die 70-jährige Fahrerin eines PKW in Saalfeld die Sonneberger Straße in Richtung Stadtmitte. Hier fuhr sie aus bisher unklarer Ursache gegen ein abgestelltes Fahrzeug. Dabei zog sich die Frau Verletzungen zu und wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der PKW war nicht mehr fahrbereit und musste durch einen Abschleppdienst geborgen werden, Auslaufende Betriebsstoffe wurden durch die Feuerwehr gebunden. Im Rahmen der Unfallaufnahme kam es zu Verkehrsbeeinträchtigungen.

