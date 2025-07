Hessisches Polizeipräsidium Einsatz

POL-HPE: Einbruch in Sportboote - Festnahme auf frischer Tat

Gernsheim (ots)

09.07.2025, gg. 20:00 Uhr

Gernsheim, Hafenbecken I, Steganlage 4

(LH)Am Mittwochabend konnte die Wasserschutzpolizei im Hafen von Gernsheim einen mutmaßlichen Einbrecher an Bord eines Sportbootes auf frischer Tat festnehmen.

Die Eigentümerin eines Sportbootes bemerkte gegen 20 Uhr Aufbruchsspuren an mehreren Booten und verständigte die Wasserschutzpolizei. Die Beamten durchsuchten daraufhin die am Steg liegenden Boote und entdeckten dabei im Inneren eines der Boote einen 35-jährigen Mann, der sich dort versteckt hielt. Die Polizisten nahmen den Tatverdächtigen fest und konnten zudem mehrere Säcke mit mutmaßlichem Diebesgut auffinden, hauptsächlich in Form von Alkohol und Zigaretten. Der Festgenommene versuchte mittels eines gefälschten Ausweisdokuments seine Identität zu verschleiern, die Beamten ließen sich aber nicht täuschen und ermittelten die wahre Identität des Mannes. Erste Ermittlungen ergaben, dass der Festgenommene vor einiger Zeit aus dem Maßregelvollzug in einer psychiatrischen Einrichtung entwichen war. Die Polizisten brachten ihn wieder zurück in die Klinik.

Die Wasserschutzpolizei rät allen Besitzern von Sportbooten, diese stets gut verschlossen zu halten und keine Wertgegenstände an Bord zu lassen.

Original-Content von: Hessisches Polizeipräsidium Einsatz, übermittelt durch news aktuell