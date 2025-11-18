Landespolizeiinspektion Saalfeld
LPI-SLF: Verkehrsunfallflucht
Zeugen gesucht
Neustadt an der Orla (ots)
Am gestrigen Tag, gegen 19.25 Uhr, fuhr ein bisher unbekannter Radfahrer in Molbitz in der Neustädter Straße gegen einen abgeparkten PKW. Dabei verursachte er am Fahrzeug Sachschaden. Der bisher Unbekannte entfernte sich danach, ohne seinen erforderlichen Pflichten nachzukommen, von der Unfallstelle. Zeugen werden gebeten, sich unter Nennung der Vorgangsnummer: 0299778 bei der Polizei Schleiz, Tel.: 03663 4310 zu melden.
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Saalfeld
Pressestelle
Telefon: 03671 56 1503
E-Mail: presse.lpi.saalfeld@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell