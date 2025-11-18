Landespolizeiinspektion Saalfeld
LPI-SLF: Trunkenheitsfahrt
Schleiz (ots)
Am Montag, gegen 20.30 Uhr, kontrollierten Beamte der PI Schleiz den 19-jährigen Fahrer eines PKW in Schleiz in der Oschitzer Straße. Der mit ihm durchgeführte Atemalkoholtest ergab einen Wert von mehr als 1,2 Promille. Es erfolgte die Blutprobenentnahme in einem Krankenhaus und der Führerschein wurde sichergestellt.
