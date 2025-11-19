Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Hinweis durch aufmerksamen Bürger

Rudolstadt (ots)

Am Dienstag den 18.11.25 wurde durch einen aufmerksamen Verkehrsteilnehmer ein Pkw gemeldet, welcher in starken Schlangenlinien durch Rudolstadt fuhr. Bei der Kontrolle des Pkw wurde bei dem augenscheinlich alkoholisierte Fahrzeugführer ein Atemalkoholtest durchgeführt. Dieser ergab einen Wert von über 1,5 Promille. Daher wurde bei ihm eine Blutentnahme durchgeführt. Ob der Fahrzeugführer überhaupt im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist, ist nun Gegenstand weiterer Ermittlungen. Ihm wurde bis auf Weiteres die Weiterfahrt untersagt.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell