Landespolizeiinspektion Saalfeld
LPI-SLF: Bauzaun entwendet - Zeugen gesucht
Föritztal - Oerlsdorf (ots)
Zwischen Donnerstag, den 13.11.2025 und Samstag, den 15.11.2025 sind von einer Baustelle "Am Kronacher Teich" in Oerlsdorf mehrere Bauzaunsfelder, ein Torelement und mehrere Drehgelenke entwendet worden. Der Schaden beläuft sich im mittleren dreistelligen Bereich. Die Polizei Sonneberg bittet um sachdienliche Hinweise aus der Bevölkerung.
