Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Bauzaun entwendet - Zeugen gesucht

Föritztal - Oerlsdorf (ots)

Zwischen Donnerstag, den 13.11.2025 und Samstag, den 15.11.2025 sind von einer Baustelle "Am Kronacher Teich" in Oerlsdorf mehrere Bauzaunsfelder, ein Torelement und mehrere Drehgelenke entwendet worden. Der Schaden beläuft sich im mittleren dreistelligen Bereich. Die Polizei Sonneberg bittet um sachdienliche Hinweise aus der Bevölkerung.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Saalfeld
Polizeiinspektion Sonneberg
Telefon: 03675 875 0
E-Mail: pi.sonneberg@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

