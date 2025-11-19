LPI-SLF: Bauzaun entwendet - Zeugen gesucht

Neustadt an der Orla (ots) - Am gestrigen Tag, gegen 19.25 Uhr, fuhr ein bisher unbekannter Radfahrer in Molbitz in der Neustädter Straße gegen einen abgeparkten PKW. Dabei verursachte er am Fahrzeug Sachschaden. Der bisher Unbekannte entfernte sich danach, ohne seinen erforderlichen Pflichten nachzukommen, von der Unfallstelle. Zeugen werden gebeten, sich unter Nennung der Vorgangsnummer: 0299778 bei der Polizei ...

