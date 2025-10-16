Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Mildstedt: Zwei Einbrüche in Einfamilienhäuser - Polizei sucht Zeugen

Mildstedt (ots)

Am Mittwoch, 15.10.2025, kam es in Mildstedt zu zwei Einbrüchen in Einfamilienhäuser. Die Taten ereigneten sich nach bisherigen Erkenntnissen vermutlich am Nachmittag oder in den Abendstunden.

Beim ersten Tatort in der Hauptstraße verschafften sich bislang unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu dem Wohnhaus. Sie hebelten eine rückseitig gelegene Terrassentür auf und durchsuchten mehrere Räume. Es wurde Bargeld entwendet. Die genaue Schadenshöhe ist derzeit noch unklar.

Im zweiten Fall, in der Osterreihe, wurde ein Küchenfenster aufgehebelt. Auch hier drangen die Täter in das Gebäude ein und entwendeten unter anderem Schmuck. Die Tatzeit liegt hier nach bisherigen Erkenntnissen zwischen 19:30 Uhr und 22:00 Uhr.

Die Kriminalpolizei Husum hat die Ermittlungen übernommen und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung: Wer am Mittwoch in den genannten Bereichen verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet hat, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 04841-8300 bei der Polizei Husum zu melden.

Prävention: Schutz vor Einbruch in der dunklen Jahreszeit

Mit Beginn der dunkleren Jahreszeit steigen erfahrungsgemäß die Fallzahlen bei Wohnungseinbrüchen. Die Polizei rät:

- Verschließen Sie Fenster und Türen - auch bei kurzer Abwesenheit. - Nutzen Sie Zeitschaltuhren für Lichtquellen, um Anwesenheit vorzutäuschen. - Achten Sie auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge in Ihrer Nachbarschaft. - Informieren Sie bei ungewöhnlichen Beobachtungen umgehend die Polizei unter 110. - Sichern Sie Terrassen- und Balkontüren zusätzlich, z.B. mit Pilzkopfverriegelungen. - Nehmen Sie kostenlose Beratungsangebote Ihrer Polizei zur Einbruchsprävention wahr.

Weitere Informationen zur Einbruchsprävention finden Sie auch online unter: www.polizei-beratung.de

Original-Content von: Polizeidirektion Flensburg, übermittelt durch news aktuell