Landespolizeiinspektion Saalfeld
LPI-SLF: Diebe entwenden mehrfach gesichertes E-Bike, nach Einbruch in Keller
Rudolstadt (ots)
Zwischen dem 14.-19.11.2025 drangen Unbekannte in den verschlossenen Kellerverschlag eines Mehrfamilienhauses in der Robert-Koch-Straße in Rudolstadt ein. Anschließend wurde ein mehrfach gesichertes sowie an einem weiteren Fahrrad angeschlossenes, blaues E-Bike der Marke Cube im Wert von mehreren tausend Euro gestohlen. Hinweis zu verdächtigen Personen in diesem Zusammenhang nimmt die Polizei Saalfeld unter Nennung der Vorgangsnummer 0301724 entgegen.
