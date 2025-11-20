Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Sonneberg (ots)

In Sonneberg kam es im Laufe des Mittwochvormittags zu einer Unfallflucht, sodass nun Zeugen gesucht werden. Ein Mann hatte seinen weißen Ford Transit im Bereich der Friesenstraße Höhe Hausnummer 10 geparkt. Zwischen 03.30 Uhr bis gegen 14.00 Uhr wurde der Transporter dann durch einen unbekannten Verkehrsteilnehmer beschädigt, dieser entfernte sich pflichtwidrig vom Unfallort. Am Fahrzeug des Geschädigten entstand Schaden im Heckbereich der Fahrerseite an Stoßstange, Heckklappe und Kotflügel in Höhe von mehreren tausend Euro. Möglicherweise könnte ein gelbes Fahrzeug, unter Umständen eines der Post, den Unfall verursacht haben. Hinweise zum Fahrzeug bzw. dem Unfallflüchtigen nimmt die Sonneberger Polizei unter dem Aktenzeichen 0301783 entgegen.

