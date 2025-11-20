PRESSEPORTAL Presseportal Logo

LPI-SLF: Einbruch in Kindergarten - Zeugen gesucht

Bad Blankenburg (ots)

Zwischen Mittwochnachmittag bis Donnerstagmorgen drangen Unbekannte in einen Kindergarten In der Warfe in Bad Blankenburg ein. Durch eine Hintertür verschafften der/ die Täter sich gewaltsam Zugang und durchsuchten anschließend mehrere Räume im Objekt, durchwühlten Schränke und Schubladen. Über das Beutegut kann nach jetzigem Stand keine endgültige Aussage getroffen werden, jedoch wurde vermutlich Technik und Bargeld gestohlen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Saalfeld unter Nennung der Vorgangsnummer 0302180 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Saalfeld
Pressestelle
Telefon: 03671 56 1503
E-Mail: presse.lpi.saalfeld@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell

  • 20.11.2025 – 10:58

    LPI-SLF: Zusammenstoß zwischen Kind und PKW

    Saalfeld (ots) - Zu einem Unfall in der Saalfelder Pestalozzistraße kam es gestern Nachmittag gegen 16 Uhr. Ein 47-Jähriger fuhr mit seinem PKW Richtung stadtauswärts als plötzlich ein 7 jähriges Mädchen hinter einem anderen Fahrzeug vorgerannt kam. Der Fahrer konnte nicht schnell genug bremsen und stieß mit dem Kind zusammen. Dieses wurde dadurch leicht verletzt und vor Ort abschließend vom Rettungsdienst ...

  • 20.11.2025 – 10:57

    LPI-SLF: Diebe entwenden mehrfach gesichertes E-Bike, nach Einbruch in Keller

    Rudolstadt (ots) - Zwischen dem 14.-19.11.2025 drangen Unbekannte in den verschlossenen Kellerverschlag eines Mehrfamilienhauses in der Robert-Koch-Straße in Rudolstadt ein. Anschließend wurde ein mehrfach gesichertes sowie an einem weiteren Fahrrad angeschlossenes, blaues E-Bike der Marke Cube im Wert von mehreren tausend Euro gestohlen. Hinweis zu verdächtigen ...

  • 20.11.2025 – 00:57

    LPI-SLF: Fahrt unter Alkoholeinfluss

    Saalfeld (ots) - Am Mittwoch, 19.11.2025 gegen 15:00 Uhr kontrollierten Polizeibeamte der PI Saale-Orla in der Unteren Karlstraße in Gefell einen 54-Jährigen Pkw-Fahrer. Im Rahmen der durchgeführten Verkehrskontrolle wurde auch die Fahrtauglichkeit des Fahrers untersucht. Hierbei erbrachte eine Atemalkoholmessung einen Wert von 0,86 Promille. Den Skodafahrer erwartet nun neben der Einleitung eines ...

