Landespolizeiinspektion Saalfeld
LPI-SLF: Einbruch in Kindergarten - Zeugen gesucht
Bad Blankenburg (ots)
Zwischen Mittwochnachmittag bis Donnerstagmorgen drangen Unbekannte in einen Kindergarten In der Warfe in Bad Blankenburg ein. Durch eine Hintertür verschafften der/ die Täter sich gewaltsam Zugang und durchsuchten anschließend mehrere Räume im Objekt, durchwühlten Schränke und Schubladen. Über das Beutegut kann nach jetzigem Stand keine endgültige Aussage getroffen werden, jedoch wurde vermutlich Technik und Bargeld gestohlen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Saalfeld unter Nennung der Vorgangsnummer 0302180 entgegen.
