POL-GE: 14-jährige Mountainbikefahrerin stürzt Rungenberghalde hinab

Gelsenkirchen (ots)

Ein aufmerksamer Gelsenkirchener alarmierte am Sonntagnachmittag, 23. November 2025, die Polizei, nachdem er gegen 15.45 Uhr eine verletzte Mountainbikefahrerin in einem Gebüsch auf der Rungeberghalde in Buer entdeckt hatte. Als die Einsatzkräfte sie antrafen, war sie ansprechbar, konnte sich jedoch nicht an den Unfallhergang erinnern. Nach aktuellem Stand der Ermittlungen verlor die 14-jährige Gelsenkirchenerin bei der Abfahrt die Kontrolle über ihr Fahrrad und stürzte eine Böschung hinab. Sie wurde durch die Feuerwehr in ein Krankenhaus gebracht.

Nachfragen für Journalistinnen und Journalisten:

Polizei Gelsenkirchen
Kevin Bojahr
Telefon: +49 (0) 209 365-2013
E-Mail: pressestelle.gelsenkirchen@polizei.nrw.de
https://gelsenkirchen.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell

