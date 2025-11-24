Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Hoher Sachschaden durch Trunkenheitsfahrt

Gelsenkirchen (ots)

Ein 39 Jahre alter Mann steht im dringenden Verdacht, am vergangenen Sonntagmorgen, 23. November 2025, unter dem Einfluss von Drogen und Alkohol gefahren zu sein und dabei zwei Autos stark beschädigt zu haben. Ein Zeuge rief die Beamten gegen vier Uhr in der Früh an, weil er beobachtet hatte, wie der Mann auf der Haydnstraße in Rotthausen zunächst einen geparkten VW Golf rammte, anschließend zurücksetzte und dabei mit der geöffneten Fahrertür einen Opel Corsa touchierte. Im Anschluss sei der Tatverdächtige weitergefahren. Die eingesetzten Beamten fanden das Fahrzeug und den mutmaßlichen Verursacher in unmittelbarer Nähe. Den Beamten gegenüber gab der Gelsenkirchener an, den ganzen Abend zuvor Alkohol und Cannabis konsumiert zu haben. Anschließend habe er sich ins Auto gesetzt, um es nach Hause zu fahren. Außerdem sagte er, über keine gültige Fahrerlaubnis zu verfügen. Die Beamten brachten den Tatverdächtigen daraufhin zur Wache, wo ihm ein Arzt Blutproben entnahm. Darüber hinaus sicherten sie Unfallspuren und fertigten Anzeigen, sowohl gegen den Fahrer als auch gegen die Halterin des Fahrzeugs.

