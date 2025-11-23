PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-GE: Trunkenheit im Verkehr und Widerstand nach Diskobesuch

Gelsenkirchen (ots)

Am Sonntag, 23.11.2025, um 3:24 Uhr meldete ein Türsteher einer Diskothek in Gelsenkirchen-Resse der Polizei einen in einem Graben befindlichen Pkw. Die ersten eintreffenden Polizeibeamten konnten eine deutlich alkoholisierte 50-jährige Hertenerin in dem Fahrzeug auf dem Fahrersitz feststellen. Sie gab zu gefahren zu sein, zeigte jedoch erhebliche Stimmungsschwankungen und verhielt sich verbal aggressiv gegenüber den Beamten. Als sie schließlich durch die Beamten mit Zwang aus dem Fahrzeug geholt wurde, leistete die Frau körperlich Widerstand, indem sie sich mit Händen und Beinen im Fahrzeug festhielt. Sie wurde in Gewahrsam genommen und ihr wurden Handfesseln angelegt. Auf der Polizeiwache wurde ihr eine Blutprobe entnommen. Ihr Führerschein wurde beschlagnahmt. Die Frau erwartet nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte. Die eingesetzten Polizeibeamten wurden durch die Widerstandshandlungen nicht verletzt. Vor Ort war kein Sachschaden entstanden.

Nachfragen für Journalistinnen und Journalisten:

Polizei Gelsenkirchen
Marco Paesler
Leitstelle
Telefon: 0209/365 2160
E-Mail: leitstelle.gelsenkirchen@polizei.nrw.de
https://gelsenkirchen.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell

Weitere Meldungen: Polizei Gelsenkirchen
