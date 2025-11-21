Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Polizei warnt vor Trickdiebstahl aus Auto - Zeugen gesucht

Gelsenkirchen (ots)

Auf der Autobahnraststätte Resser Mark an der Autobahn 2 ereignete sich ein Trickdiebstahl zum Nachteil eines 53-jährigen Mannes aus Polen. Am Donnerstagabend, 20. November 2025, saß der Mann gegen 21.20 Uhr auf dem Fahrersitz seines geparkten Transporters. Er beobachtete, dass zwei Männer aus einem schwarzen BMW ausstiegen und sich seinem Fahrzeug näherten. Einer der Männer legte sich unter das Heck seines Transporters und machte sich bemerkbar. Der 53-Jährige stieg aus, um nachzusehen, was der Unbekannte an seinem Fahrzeug machte. Währenddessen verschaffte sich der andere unbekannte Mann Zugang zum Fahrerplatz des Polen und entwendete dessen Mobiltelefon. Unmittelbar danach stiegen die beiden Tatverdächtigen in ihr Auto und verließen die Raststätte in Fahrtrichtung Oberhausen.

Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu diesem Sachverhalt geben können, sich bei der Polizei Gelsenkirchen unter 0209 365 8212 oder unter 0209 365 8240 zu melden.

Wertgegenstände im Fahrzeug zu hinterlassen, ist niemals eine gute Idee! Wertvolle Gegenstände wie Smartphones, Handtaschen oder Bargeld können Tatanreize für Diebe sein und sollten stets an der Person getragen und nicht sichtbar im Inneren eines Fahrzeugs zurückgelassen werden. Auch bei kurzzeitigem Verlassen des Fahrzeugs wird dringend geraten, dieses ordnungsgemäß zu verschließen.

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell