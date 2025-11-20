Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Gemeinsame Pressemitteilung der Polizei Recklinghausen und der Polizei Gelsenkirchen: Vermisster Senior tot aufgefunden

Gelsenkirchen (ots)

Ein Gelsenkirchener hat eine tote Person in einem Bach entdeckt und die Polizei alarmiert. Der Gelsenkirchener war am Montagvormittag, 17. November 2025, gegen 10.30 Uhr mit seinem Fahrrad auf dem Gelände der Rungenberghalde in Gelsenkirchen-Beckhausen unterwegs, als er den leblosen Körper in einem Bach fand. Im weiteren Verlauf der Ermittlungen stellte sich heraus, dass es sich bei dem Toten um einen 73-jährigen Mann aus Gelsenkirchen handelt, der zuletzt in Gladbeck gewohnt hat. Der Senior war seit dem 25. September 2025 als vermisst gemeldet. Es liegen keine Hinweise auf Fremdverschulden vor.

Die entsprechende Vermisstenfahndung der Polizei Recklinghausen vom Freitag, 26. September 2025, wird hiermit zurückgenommen. Alle Medien, die die Fahndung veröffentlicht haben, werden gebeten, die entsprechenden Fotos zu löschen. Die Polizei bedankt sich für die Hilfe bei der Fahndung.

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell