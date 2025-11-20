PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Gelsenkirchen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Gemeinsame Pressemitteilung der Polizei Recklinghausen und der Polizei Gelsenkirchen: Vermisster Senior tot aufgefunden

Gelsenkirchen (ots)

Ein Gelsenkirchener hat eine tote Person in einem Bach entdeckt und die Polizei alarmiert. Der Gelsenkirchener war am Montagvormittag, 17. November 2025, gegen 10.30 Uhr mit seinem Fahrrad auf dem Gelände der Rungenberghalde in Gelsenkirchen-Beckhausen unterwegs, als er den leblosen Körper in einem Bach fand. Im weiteren Verlauf der Ermittlungen stellte sich heraus, dass es sich bei dem Toten um einen 73-jährigen Mann aus Gelsenkirchen handelt, der zuletzt in Gladbeck gewohnt hat. Der Senior war seit dem 25. September 2025 als vermisst gemeldet. Es liegen keine Hinweise auf Fremdverschulden vor.

Die entsprechende Vermisstenfahndung der Polizei Recklinghausen vom Freitag, 26. September 2025, wird hiermit zurückgenommen. Alle Medien, die die Fahndung veröffentlicht haben, werden gebeten, die entsprechenden Fotos zu löschen. Die Polizei bedankt sich für die Hilfe bei der Fahndung.

Nachfragen für Journalistinnen und Journalisten:

Polizei Gelsenkirchen
Leitungsstab/Pressestelle
Polizeioberkommissar Florian Mühlenbrock
Telefon: +49 209 365 2012
E-Mail: poststelle.gelsenkirchen@polizei.nrw.de
https://gelsenkirchen.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Gelsenkirchen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Gelsenkirchen
Weitere Meldungen: Polizei Gelsenkirchen
Alle Meldungen Alle
  • 20.11.2025 – 11:58

    POL-GE: Mann entnimmt Geld aus Geldautomat - Öffentlichkeitsfahndung

    Gelsenkirchen (ots) - Ein 21-jähriger Gelsenkirchener hob am Freitag, 27. Juni 2025, in einem Geldinstitut auf dem Neumarkt in der Altstadt Geld mit seiner Bankkarte ab. Nachdem er die Karte gegen 15.20 Uhr wieder aus dem Automaten entnommen hatte, ließ er das Geld versehentlich im geöffneten Geldfach liegen. Als er den Fehler bemerkte, hatte ein bislang unbekannter ...

    mehr
  • 18.11.2025 – 11:29

    POL-GE: Kind bei Verkehrsunfall in Ückendorf verletzt

    Gelsenkirchen (ots) - Bei einem Verkehrsunfall in Gelsenkirchen-Ückendorf ist ein Kind schwer verletzt worden. Nach ersten Erkenntnissen fuhr eine 23-jährige Gelsenkirchenerin am Montagnachmittag, 17. November 2025, gegen 17.50 Uhr über die Ückendorfer Straße in Richtung Wildenbruchstraße. Zur gleichen Zeit lief in Höhe der Ziegelstraße ein 5-jähriger Junge vom Gehweg auf die Fahrbahn. Es kam zum Zusammenstoß. ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren