Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Kind bei Verkehrsunfall in Ückendorf verletzt

Gelsenkirchen (ots)

Bei einem Verkehrsunfall in Gelsenkirchen-Ückendorf ist ein Kind schwer verletzt worden. Nach ersten Erkenntnissen fuhr eine 23-jährige Gelsenkirchenerin am Montagnachmittag, 17. November 2025, gegen 17.50 Uhr über die Ückendorfer Straße in Richtung Wildenbruchstraße. Zur gleichen Zeit lief in Höhe der Ziegelstraße ein 5-jähriger Junge vom Gehweg auf die Fahrbahn. Es kam zum Zusammenstoß. Der Vater des Jungen brachte seinen Sohn eigenständig in ein Krankenhaus, wo er stationär aufgenommen wurde. Die 23-Jährige suchte im Anschluss eine Polizeiwache auf, um den Unfall zu melden. Die Ermittlungen dauern an.

Nachfragen für Journalistinnen und Journalisten:

Polizei Gelsenkirchen
Stephan Knipp
Telefon: +49 (0) 209 365-2015
E-Mail: pressestelle.gelsenkirchen@polizei.nrw.de
https://gelsenkirchen.polizei.nrw/

