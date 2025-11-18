Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Kind bei Verkehrsunfall in Ückendorf verletzt

Gelsenkirchen (ots)

Bei einem Verkehrsunfall in Gelsenkirchen-Ückendorf ist ein Kind schwer verletzt worden. Nach ersten Erkenntnissen fuhr eine 23-jährige Gelsenkirchenerin am Montagnachmittag, 17. November 2025, gegen 17.50 Uhr über die Ückendorfer Straße in Richtung Wildenbruchstraße. Zur gleichen Zeit lief in Höhe der Ziegelstraße ein 5-jähriger Junge vom Gehweg auf die Fahrbahn. Es kam zum Zusammenstoß. Der Vater des Jungen brachte seinen Sohn eigenständig in ein Krankenhaus, wo er stationär aufgenommen wurde. Die 23-Jährige suchte im Anschluss eine Polizeiwache auf, um den Unfall zu melden. Die Ermittlungen dauern an.

