PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Gelsenkirchen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Öffentlichkeitsfahndung der Polizei Münster

Gelsenkirchen (ots)

Die Polizei Gelsenkirchen unterstützt die Kolleginnen und Kollegen aus Münster bei einer Öffentlichkeitsfahndung zu einem gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr.

Am 24. September 2025 soll ein Autofahrer auf der A2 im Bereich Gelsenkirchen einen Gegenstand gegen das Fahrzeug eines anderen Verkehrsteilnehmers geworfen haben.

Die Polizei Münster hat hierzu Fotos des Tatverdächtigen veröffentlicht und bittet Zeugen um Hinweise zu dem bislang unbekannten Mann.

Alle weiteren Informationen sowie den Link zu den veröffentlichten Bildern finden Sie in der Pressemitteilung der Polizei Münster: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/11187/6160398

Nachfragen für Journalistinnen und Journalisten:

Polizei Gelsenkirchen
Stephan Knipp
Telefon: +49 (0) 209 365-2015
E-Mail: pressestelle.gelsenkirchen@polizei.nrw.de
https://gelsenkirchen.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Gelsenkirchen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Gelsenkirchen
Weitere Meldungen: Polizei Gelsenkirchen
Alle Meldungen Alle
  • 17.11.2025 – 12:49

    POL-GE: Verdacht auf schwere Brandstiftung in leerstehendem Haus - Zeugen gesucht

    Gelsenkirchen (ots) - Da die Ursache eines Brandes in Bismarck bislang nicht geklärt ist, sucht die Polizei Gelsenkirchen nach Zeugen wegen des Verdachts der schweren Brandstiftung. Gegen 23.30 Uhr wurde die Leitstelle der Polizei Gelsenkirchen am Sonntag, 16. November 2025, alarmiert, weil ein Mehrfamilienhaus in der Straße Auf der Hardt in Flammen stand. Die ...

    mehr
  • 17.11.2025 – 11:22

    POL-GE: Brennender Motorroller in Ückendorf

    Gelsenkirchen (ots) - Die Polizei sucht Zeugen nach einer mutmaßlichen Brandstiftung in Gelsenkirchen-Ückendorf. Am frühen Sonntagmorgen, 16. November 2025, wurden Einsatzkräfte gegen 2.20 Uhr zur Günnigfelder Straße alarmiert. Dort brannte ein Motorroller auf einem Parkplatz am Straßenrand. Die Feuerwehr Gelsenkirchen löschte das brennende Kleinkraftrad, von dem nur noch das ausgebrannte Metallgestell übrig ...

    mehr
  • 16.11.2025 – 09:16

    POL-GE: Fünf Jugendliche rauben Geldbörse am Busbahnhof-Buer

    Gelsenkirchen (ots) - Am 15.11.25, gegen 18:50 Uhr wartete der Geschädigte auf seinen Bus, als er von fünf Jugendlichen angesprochen wurde, die die Herausgabe seines Handys verlangten. Die Täter drängten den Geschädigten in einen Grünstreifen an der Springestraße, durchsuchten dort seine Taschen und entnahmen dessen Geldbörse. Sein Handy konnte der Geschädigte entschlossen festhalten. Erst durch das Ansprechen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren