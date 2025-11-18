POL-GE: Öffentlichkeitsfahndung der Polizei Münster
Gelsenkirchen (ots)
Die Polizei Gelsenkirchen unterstützt die Kolleginnen und Kollegen aus Münster bei einer Öffentlichkeitsfahndung zu einem gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr.
Am 24. September 2025 soll ein Autofahrer auf der A2 im Bereich Gelsenkirchen einen Gegenstand gegen das Fahrzeug eines anderen Verkehrsteilnehmers geworfen haben.
Die Polizei Münster hat hierzu Fotos des Tatverdächtigen veröffentlicht und bittet Zeugen um Hinweise zu dem bislang unbekannten Mann.
Alle weiteren Informationen sowie den Link zu den veröffentlichten Bildern finden Sie in der Pressemitteilung der Polizei Münster: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/11187/6160398
