Polizei Münster

POL-MS: Öffentlichkeitsfahndung nach gefährlichem Eingriff in den Straßenverkehr -Polizei sucht Fahrer mit Fotos

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Münster/Gelsenkirchen (ots)

Nachdem ein bislang unbekannter Fahrer Ende September (24.09., 16:45 Uhr) auf der Autobahn 42 in Höhe Gelsenkirchen einen auf der linken Spur überholenden Pkw mit einem Gegenstand, möglicherweise einem Messer, bewarf, sucht die Polizei den Unbekannten nun mit Fotos. Das Amtsgericht Essen hat die Öffentlichkeitsfahndung angeordnet.

Nähere Informationen sowie die Fahndungsfotos finden sich im Fahndungsportal der Polizei NRW: https://polizei.nrw/fahndung/186325

Hinweise zu der Person nimmt die Polizei Münster telefonisch unter der Rufnummer (0251) 275-0 und auf jeder Polizeiwache entgegen.

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell