Polizei Münster

POL-MS: Öffentlichkeitsfahndung nach gefährlichem Eingriff in den Straßenverkehr -Polizei sucht Fahrer mit Fotos

Münster/Gelsenkirchen (ots)

Nachdem ein bislang unbekannter Fahrer Ende September (24.09., 16:45 Uhr) auf der Autobahn 42 in Höhe Gelsenkirchen einen auf der linken Spur überholenden Pkw mit einem Gegenstand, möglicherweise einem Messer, bewarf, sucht die Polizei den Unbekannten nun mit Fotos. Das Amtsgericht Essen hat die Öffentlichkeitsfahndung angeordnet.

Nähere Informationen sowie die Fahndungsfotos finden sich im Fahndungsportal der Polizei NRW: https://polizei.nrw/fahndung/186325

Hinweise zu der Person nimmt die Polizei Münster telefonisch unter der Rufnummer (0251) 275-0 und auf jeder Polizeiwache entgegen.

Kontakt für Medienvertreter:

Polizei Münster

Telefon: 0251 275-1010
E-Mail: pressestelle.muenster@polizei.nrw.de
https://muenster.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell

  • 15.11.2025 – 10:33

    POL-MS: Schwerer Verkehrsunfall in Handorf - 62-Jähriger tödlich verletzt

    Münster (ots) - Am späten Freitagabend (14.11., 21:54 Uhr) ist es auf der Kötterstraße/ Ecke Hobbeltstraße zu einem schweren Alleinunfall gekommen, bei dem ein 62-jähriger Münsteraner schwer verletzt wurde. In der Nacht zu Samstag starb der Mann aufgrund der Verletzungen im Krankenhaus. Nach ersten Erkenntnissen stürzte der Mann mit seinem Motorroller und ...

