Polizei Münster

POL-MS: Polizisten stoppen Viehtransporter auf der A 1 - 56-Jährigem die Weiterfahrt untersagt

Münster / Greven (ots)

Bereits am 04. November (13:00 Uhr) haben Polizisten auf der Autobahn 1 bei Greven einen Lkw angehalten und überprüft, der mit insgesamt 28 Schlachtbullen beladen war.

Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass die Lastwaage des Fahrzeugs bereits ein Gesamtgewicht von mehr als den erlaubten 40 Tonnen anzeigte. Daraufhin begleiteten die Einsatzkräfte der Schwerlastgruppe der Polizei Münster den Viehtransport zu einer geeichten Waage. Diese zeigte ein Gewicht von mehr als 45 Tonnen an. Der Lkw war somit um mehr als 13 Prozent überladen.

Den 56-jährigen LKW-Fahrer sowie den verantwortlichen Unternehmer erwartet nun ein Ordnungswidrigkeitenverfahren. Der Fahrer durfte seine Weiterfahrt fortsetzen, nachdem an einem nahgelegenen Viehstall die überzähligen Tiere abgeladen wurden.

Die Polizei appelliert an alle Verkehrsteilnehmer, die Vorschriften zur Ladungssicherung und Gewichtsbeschränkungen einzuhalten, um die Verkehrssicherheit zu gewährleisten.

