Polizei Münster

POL-MS: Nach Verkehrsunfall an der Dorbaumstraße in Handorf - 15-Jähriger schwer verletzt - Polizei sucht Zeugen

Münster (ots)

Am Donnerstagmorgen (13.11., 06:50 Uhr) ist es auf der Dorbaumstraße in Handorf zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei dem ein 15-Jähriger schwer verletzt wurde. Die Polizei sucht nun nach weiteren Zeugen des Unfalls.

Nach ersten Erkenntnissen fuhr eine 30-Jährige mit ihrem Fahrzeug aus Richtung Hobbeltstraße auf der Dorbaumstraße und hielt an einem Zebrastreifen an, damit der 15-Jährige diesen überqueren konnte. Als der Jugendliche bereits auf dem Zebrastreifen war, kam aus Richtung Handorfer Straße ein 34-Jähriger mit seinem BMW und fuhr ungebremst über den Zebrastreifen. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem 15-jährigen Fußgänger. Der Jugendliche schleuderte daraufhin durch die Luft, prallte gegen das stehende Fahrzeug der 30-Jährigen und stürzte schwer verletzt zu Boden.

Rettungskräfte brachten ihn in ein Krankenhaus.

Polizisten sperrten die Dorbaumstraße für die Zeit der Unfallaufnahme.

Die Polizei bittet Zeugen, die etwas zum Unfallgeschehen sagen können, sich unter der Rufnummer 0251 275-0 zu melden.

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell