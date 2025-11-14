PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Münster

POL-MS: Ohne Führerschein, mit falschen Kennzeichen und unter Drogeneinfluss unterwegs - Polizei nimmt bei Verkehrskontrolle 35-Jährigen mutmaßlichen Drogendealer mit offenen Haftbefehlen fest

Münster (ots)

Am Mittwochabend (12.11., 23:10 Uhr) hat eine Streifenwagenbesatzung einen 35-Jährigen mit seinem Fahrzeug an der Bahnhofstraße gestoppt, weil er den Beamten aufgrund eines entstempelten Kennzeichens aufgefallen war.

Bei einer Verkehrskontrolle stellten die Polizisten fest, dass gegen den 35-Jährigen zwei offene Haftbefehle bestanden. Das am genutzten VW Golf angebrachte Kennzeichen gehört eigentlich an einen Anhänger und war auch bereits entsiegelt. Der Fahrer führte das Auto somit ohne die erforderliche Pflichtversicherung. Die Beamten stellten außerdem fest, dass er nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war.

Im Fahrzeug entdeckten die Einsatzkräfte zudem eine nicht geringe Menge an Betäubungsmitteln, ein Einhandmesser und einen Schlagring. Sie stellten diese Gegenstände und auch den genutzten Pkw sicher. Ein freiwillig durchgeführter Drogenvortest verlief positiv auf Kokain, Morphin, Benzodiazepine und Cannabis. Eine Ärztin entnahm ihm auf der Polizeiwache eine Blutprobe.

Die Polizisten nahmen den Mann mit deutscher Staatsangehörigkeit vorläufig fest. Ein Richter folgte dem Antrag der Staatsanwaltschaft und erließ einen Untersuchungshaftbefehl des Verdachts wegen illegalem Handel mit Betäubungsmitteln gegen den 35-Jährigen.

Kontakt für Medienvertreter:

Polizei Münster
Pressestelle

Telefon: 0251/ 275- 1010
E-Mail: pressestelle.muenster@polizei.nrw.de
https://muenster.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell

