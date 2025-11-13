Polizei Münster

POL-MS: Dreiste Diebe versuchen Waschmaschine zu klauen - Polizei stellt drei Täter

Münster (ots)

Am Mittwochabend (12.11., 20:47 Uhr) haben drei männliche Personen versucht, in einem Supermarkt an der Roxeler Straße eine Waschmaschine und eine Kühl-/Gefrierkombination zu stehlen. Eine Zeugin beobachtete, wie die drei Männer mit einem mit einer Waschmaschine beladenen Einkaufswagen das Geschäft verließen und diese in einen Kleintransporter verbrachten. Im Anschluss luden sie im Eingangsbereich des Supermarktes eine Kühl-/Gefrierschrank-Kombination auf den Einkaufswagen und verließen laut Zeugin den Markt, ohne zu bezahlen. Diese benachrichtigte Mitarbeitende des Supermarktes, welche unmittelbar die drei Personen auf dem Parkplatz ansprachen. Die aus Münster stammenden Männer flohen zu Fuß und ließen die Beute auf dem Parkplatz zurück. Ein Mitarbeiter des Supermarktes meldete kurze Zeit später bei der Polizei, dass er die Täter im Nahbereich wiedergesehen habe. Einsatzkräfte der Polizei stellten kurz darauf die Münsteraner in einem Fahrzeug. Bei einem der Täter fanden die Kräfte den Schlüssel des Kleintransporters. Dort stellte die Polizei die entwendete Waschmaschine fest. Die Männer mit kroatischer, serbischer und serbisch-montenegrinischer Staatsangehörigkeit erwartet nun ein Strafverfahren.

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell