Polizei Münster

POL-MS: Versuchter Raub an der Sternstraße - Polizei sucht nach Zeugen

Münster (ots)

Am Dienstagabend (11.11., 21:40 Uhr) haben drei bislang unbekannte Täter einen 39-Jährigen an der Sternstraße angegriffen und versucht, sein Mobiltelefon zu rauben.

Nach bisherigen Erkenntnissen verließ der 39-jährige Münsteraner eine Gaststätte und hielt dabei sein Mobiltelefon in der Hand. An einem gegenüberliegenden Kiosk sprachen die drei Tatverdächtigen den Münsteraner an und verlangten sein Handy. Sie schlugen den 39-Jährigen mit einem unbekannten Gegenstand auf den Handrücken und verletzten ihn dabei leicht. Als der Münsteraner um Hilfe rief, ließen die drei unbekannten Männer von ihm ab und flüchteten ohne Beute.

Nach Angaben des 39-Jährigen sollen die Täter alle Schwarz gewesen sein und zwischen 1,60 und 1,80 Meter groß sein. Der größte Täter soll kurze Haare gehabt haben und eine weiße Jacke getragen haben.

Die Polizei bittet Zeugen, die Angaben zu den Unbekannten machen können, sich unter der Rufnummer (0251) 275-0 zu melden.

