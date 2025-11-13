PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Münster mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Münster

POL-MS: Versuchter Raub an der Sternstraße - Polizei sucht nach Zeugen

Münster (ots)

Am Dienstagabend (11.11., 21:40 Uhr) haben drei bislang unbekannte Täter einen 39-Jährigen an der Sternstraße angegriffen und versucht, sein Mobiltelefon zu rauben.

Nach bisherigen Erkenntnissen verließ der 39-jährige Münsteraner eine Gaststätte und hielt dabei sein Mobiltelefon in der Hand. An einem gegenüberliegenden Kiosk sprachen die drei Tatverdächtigen den Münsteraner an und verlangten sein Handy. Sie schlugen den 39-Jährigen mit einem unbekannten Gegenstand auf den Handrücken und verletzten ihn dabei leicht. Als der Münsteraner um Hilfe rief, ließen die drei unbekannten Männer von ihm ab und flüchteten ohne Beute.

Nach Angaben des 39-Jährigen sollen die Täter alle Schwarz gewesen sein und zwischen 1,60 und 1,80 Meter groß sein. Der größte Täter soll kurze Haare gehabt haben und eine weiße Jacke getragen haben.

Die Polizei bittet Zeugen, die Angaben zu den Unbekannten machen können, sich unter der Rufnummer (0251) 275-0 zu melden.

Kontakt für Medienvertreter:

Polizei Münster

Telefon: 0251 275-1010
E-Mail: pressestelle.muenster@polizei.nrw.de
https://muenster.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Münster mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Münster
Weitere Meldungen: Polizei Münster
Alle Meldungen Alle
  • 13.11.2025 – 11:04

    POL-MS: Vermisster Münsteraner tot auf Korsika gefunden

    Münster/ Korsika (ots) - Die sterblichen Überreste des seit dem 1. August 2024 vermissten Uwe K. aus Münster sind am 10. Oktober 2025 auf Korsika geborgen worden. Die Identifizierung des Leichnams erfolgte anhand persönlicher Gegenstände sowie durch einen DNA-Abgleich. Der 43-Jährige war nach einer Wanderung auf der Mittelmeerinsel nicht zu seiner Familie zurückgekehrt und wurde daraufhin als vermisst gemeldet. ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren