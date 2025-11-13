Polizei Münster

POL-MS: Vermisster Münsteraner tot auf Korsika gefunden

Münster/ Korsika (ots)

Die sterblichen Überreste des seit dem 1. August 2024 vermissten Uwe K. aus Münster sind am 10. Oktober 2025 auf Korsika geborgen worden. Die Identifizierung des Leichnams erfolgte anhand persönlicher Gegenstände sowie durch einen DNA-Abgleich.

Der 43-Jährige war nach einer Wanderung auf der Mittelmeerinsel nicht zu seiner Familie zurückgekehrt und wurde daraufhin als vermisst gemeldet. Trotz umfangreicher Suchmaßnahmen der französischen Gendarmerie blieb der Vermisste unauffindbar.

Auf Initiative seiner Familie gab es eine weitere Suche, die von Familie und Freunden des Vermissten unterstützt wurde. Dabei kamen unter anderem ein Suchhund und eine Drohne zum Einsatz. Im Zuge dieser Suchaktion gelang es am 10. Oktober 2025, die sterblichen Überreste des Vermissten in einem Waldgebiet in der Region Solaro zu bergen.

Ermittlungen der französischen Gendarmerie lassen nach derzeitigem Kenntnisstand auf einen tragischen Wanderunfall schließen.

"Der Fund der vermissten Person hat auch die Polizei Münster betroffen gemacht. Unsere Ermittler haben diesen tragischen Fall so gut wie möglich von deutscher Seite aus begleitet. Jetzt gilt unser Mitgefühl der Familie und den Freunden des Verstorbenen", betont Polizeipräsidentin Alexandra Dorndorf.

Die Polizei bittet, mögliche Nachfragen aus Rücksicht auf die Familie ausschließlich unter der Rufnummer (0251) 275-0 an die Polizei zu stellen.

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell