POL-MS: Polizeieinsatz vom 5.9.2025 in Sassenberg - Schussabgabe rechtmäßig

Münster (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Münster und der Polizei Münster

Nachtrag zur Pressemitteilung "Sassenberg: Polizeiliche Schussabgabe nach Bedrohung mit Messer - 25-Jähriger schwer verletzt" (5.9.2025, 22:36 Uhr: https://muenster.polizei.nrw/presse/sassenberg-polizeiliche-schussabgabe-nach-bedrohung-mit-messer)

Eine Ermittlungskommission der Polizei Münster hat die Umstände des polizeilichen Schusswaffengebrauchs am Freitag, den 05.09., auf der Straße Nieländer in Sassenberg ermittelt. Die Staatsanwaltschaft Münster hat am 15.10. festgestellt, dass die einmalige Abgabe eines Schusses nach den Vorschriften des Polizeigesetzes rechtmäßig war.

