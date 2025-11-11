PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Münster

POL-MS: Einbrecher aus Münster verunfallt mit gestohlenem Auto in Bad Münstereifel - 53-jähriger Dieb in Untersuchungshaft

Münster / Euskirchen (ots)

Zwischen Freitagabend (07.11., 22 Uhr) und Samstagmorgen (08.11., 06.30 Uhr) ist es zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus im Soetkamp im Stadtteil Sentrup gekommen. Der Täter entwendete ein Auto und verunfallte auf seiner Flucht in Bad Münstereifel. Er befindet sich mittlerweile in Untersuchungshaft. Nach bisherigen Erkenntnissen drang der 53-jährige Mann über die Terrassentür in das Wohnhaus ein, entwendete den Autoschlüssel und das dazugehörige Fahrzeug. Der Hausbewohner konnte sein Fahrzeug orten und stellte es zunächst auf einem Autobahnrastplatz in Hürth fest. Die hinzugerufenen Polizeibeamten aus Euskirchen und Köln nahmen die Fahndung auf und wurden fortlaufend vom rechtmäßigen Nutzer über den Standort des gestohlenen Mercedes informiert. Im Rahmen der Fahndung entdeckten die Polizisten den Pkw nach einem Alleinunfall in Bad Münstereifel. Den 53-jährigen Dieb nahmen sie nach kurzer Verfolgung zu Fuß fest. Im gestohlenen Mercedes fanden die Beamten neben möglichem Einbruchswerkzeug auch ein hochwertiges Pedelec. Sie stellten alle Gegenstände, einschließlich des Autos, sicher. Ein Richter erließ auf Antrag der Staatsanwaltschaft einen Untersuchungshaftbefehl gegen den 53-Jährigen mit niederländischer Staatsangehörigkeit.

Kontakt für Medienvertreter:

Polizei Münster

Telefon: 0251/ 275- 1010
E-Mail: pressestelle.muenster@polizei.nrw.de
https://muenster.polizei.nrw/

