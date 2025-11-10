Polizei Münster

POL-MS: Auseinandersetzung zwischen Taxifahrer und Personengruppe am Hawerkamp - 52-Jähriger verletzt

Münster (ots)

Am Sonntagmorgen (09.11., 06.30 Uhr) hat eine Personengruppe einen 52-jährigen Taxifahrer am Hawerkamp geschlagen und leicht verletzt.

Nach Aussagen des Verletzten stellten sich vier Männer zunächst vor das Taxi und bespuckten es. Als der Fahrer aus dem Fahrzeug stieg, um die Männer auf ihr Verhalten anzusprechen, schlugen ein 26-jähriger und ein 21-jähriger Mann aus der Gruppe dem 52-Jährigen ins Gesicht. Ein 31-jähriger Begleiter drohte dem Taxifahrer währenddessen.

Die eingesetzten Polizeibeamten stellten alle Tatverdächtigen. Der 26-Jährige beleidigte und bedrohte auch die Einsatzkräfte, die ihn aufgrund seines aggressiven Verhaltens in Gewahrsam nahmen. Rettungskräfte brachten den 52-Jährigen leicht verletzt in ein Krankenhaus.

Gegen die Tatverdächtigen - den 26-Jährigen und den 21-Jährigen mit deutscher Staatsangehörigkeit sowie den 31-Jährigen mit deutscher und russischer Staatsangehörigkeit - wurden nun diverse Strafverfahren eingeleitet.

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell