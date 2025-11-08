Polizei Münster

POL-MS: "Polizeipräsidentin Alexandra Dorndorf: "Der Staat ist wachsam" - Staatsschutz führt weitere Ermittlungen im Fall Nottuln

Münster / Nottuln (ots)

Nachtrag zur Mitteilung "Durchsuchung in Nottuln - Polizei Münster ermittelt wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz" (ots vom 08.11., 00:05 Uhr, https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/11187/6154063)

Die Polizei Münster hatte in Nottuln am Freitagabend (07.10.) einen Durchsuchungsbeschluss gegen einen 16-Jährigen angeregt und vollstreckt. Damit war die Polizei unmittelbar nach Bekanntwerden von Hinweisen auf unerlaubten Waffenbesitz und mögliche Sympathien des 16-Jährigen für den Islamischen Staat tätig geworden. Mit den Hinweisen von den Sicherheitsbehörden war noch unklar, ob und inwieweit von dem Jugendlichen tatsächlich eine konkrete Gefahr ausging. "Der Einsatz diente daher dazu, den Sachverhalt aufzuklären und Gefahren effektiv ausschließen zu können", so die Polizeipräsidentin Alexandra Dorndorf. "Wir sind als Staat in diesen Fällen hoch sensibel, wachsam und schnell. Hinweisen auf mögliche Gefahren gehen wir sofort und mit aller Konsequenz nach. Wir tun alles, um mögliche Gefahren effektiv auszuschließen und zu verhindern."

Die Ermittler haben im Rahmen der Durchsuchung verschiedene Gegenstände sichergestellt und aus dem Verkehr gezogen, unter anderem ungefährliche, aber echt aussehende sogenannte Anscheinswaffen sowie ein Messer und das Mobiltelefon des 16-Jährigen. Zu einer Waffe dauert die waffenrechtliche Prüfung durch die Experten der Polizei derzeit noch an. Die weiteren Ermittlungen hat der Staatsschutz der Polizei Münster übernommen.

Nach Vernehmung des Jugendlichen liegen derzeit keine Hinweise auf einen Gefahrenüberhang vor. Haftgründe sind nicht gegeben. Der Jugendliche ist nach Abschluss der Maßnahmen seinen Erziehungsberechtigten übergeben worden. Das Jugendamt ist eingeschaltet.

