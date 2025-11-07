Polizei Münster

POL-MS: 16 gestohlene Fahrräder und Zubehör sichergestellt - Polizei ermittelt Tatverdächtigen

Münster (ots)

Am Sonntagmittag (2.11., 13:16 Uhr) sind Polizisten zu einem Mehrfamilienhaus an der Fresnostraße gerufen worden. Dort fanden die Beamten 16 mutmaßlich gestohlene Fahrräder, Fahrradzubehör und einen E-Scooter und stellten diese sicher.

Aufmerksame Zeugen hatten Verdacht geschöpft, weil sie mehrere Fahrräder und Pedelecs ohne Akku in einem Gemeinschaftskellerabteil des Hauses entdeckt hatten. Sie informierten die Polizei. Die Beamten fanden bei der Durchsuchung nicht nur in diesem Kellerabteil, sondern auch noch in weiteren Räumen des Hauses insgesamt 16 Fahrräder, Fahrradzubehör und einen E-Scooter unbekannter Herkunft vor. Da sich bei der Überprüfung der Räder herausstellte, dass einige von ihnen bereits als gestohlen gemeldet worden waren, stellten die Polizisten alle 16 Fahrräder sowie auch das aufgefundene Zubehör sicher. Die Ermittlungen zur Herkunft aller Gegenstände dauern an.

Da unter anderem in dem Abstellraum eines Mieters Teile des Diebesgutes aufgefunden waren, folgte ein Richter dem Antrag der Staatsanwaltschaft und erließ einen Durchsuchungsbeschluss für dessen Wohnung. In dieser Wohnung entdeckten die Beamten Betäubungsmittel und Werkzeuge, die als Tatmittel in Betracht kommen. Der tatverdächtige Mieter versuchte zunächst, zu flüchten. Den Polizisten gelang es jedoch, ihn zu stoppen. Den polizeibekannten 40-jährigen Mann mit deutscher Staatsangehörigkeit erwartet nun ein Strafverfahren.

Die Polizei bittet Bürger, deren Fahrrad gestohlen wurde, online oder auf einer Polizeiwache Anzeige zu erstatten. Dabei sollten sie, wenn möglich, die Rahmennummer ihres Rades angeben, um die Zuordnung der gestohlenen Räder und ihrer rechtmäßigen Eigentümer im Zuge der weiteren Ermittlungen zu erleichtern. Die Polizei wird sich bei den ermittelten Eigentümern melden und bittet darum, von telefonischen Anfragen, ob sich das eigene Fahrrad unter den sichergestellten Rädern befindet, abzusehen.

