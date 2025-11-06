Polizei Münster

POL-MS: Nach Verkehrsunfall am Kolde-Ring - Polizei sucht nach unbekannter Autofahrerin

Münster (ots)

Am Mittwochmorgen (05.11., 07:20 Uhr) ist es am Kolde-Ring nahe der Weseler Straße zu einem Verkehrsunfall zwischen einer Fahrradfahrerin und einer unbekannten Autofahrerin gekommen. Die Polizei ist auf der Suche nach der Unbekannten.

Ersten Erkenntnissen nach fuhr die 25-jährige Fahrradfahrerin auf dem Kolde-Ring in Richtung Weseler Straße, als die unbekannte Autofahrerin nach rechts auf einen Firmenparkplatz abbiegen wollte und es zu einer Kollision kam. Die Fahrradfahrerin verletzte sich durch den Zusammenstoß schwer.

Bei der unbekannten Fahrradfahrerin soll es sich um eine circa 1,60-1,65 Meter große Frau mit blonden Haaren handeln. Zum Unfallzeitpunkt soll sie eine dunkle Jacke, eine Jeans und eine Brille getragen haben. Das Auto sei ein älterer, schwarzer Kleinwagen gewesen.

Die Polizei bittet die Unbekannte und weitere Zeugen, sich unter der Rufnummer 0251 275-0 zu melden.

