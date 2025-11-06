PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Münster mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Münster

POL-MS: 32-jähriger Einbrecher festgenommen - mindestens 40 Tatorte in Dülmen und Münster

Münster / Dülmen (ots)

Die Polizei Münster hat Ende Oktober (23.10.) einen 32-jährigen Mann festgenommen, der für mindestens 40 Wohn- und Geschäftseinbrüche verantwortlich sein soll.

Nach intensiven Ermittlungen konnten die Beamten den 32-Jährigen in Dülmen festnehmen. Der Mann mit deutscher Staatsangehörigkeit soll für Einbrüche in Dülmen und Münster verantwortlich sein.

Bei einer Wohnungsdurchsuchung stellten die Beamten diverse Gegenstände, unter anderem Elektronikartikel, Schmuck und Geschirr, sicher. Die Polizei ist nach wie vor auf der Suche nach den rechtmäßigen Eigentümern der Gegenstände. Die Gegenstände sind mit der Pressemitteilung vom Montag (03.11.) veröffentlicht und hier einsehbar: https://muenster.polizei.nrw/presse/schmuck-geschirr-und-elektronikartikel-sichergestellt.

Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0251 275-0 entgegen.

Kontakt für Medienvertreter:

Polizei Münster
Pressestelle

Telefon: 0251/ 275- 1010
E-Mail: pressestelle.muenster@polizei.nrw.de
https://muenster.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Münster mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Münster
Weitere Meldungen: Polizei Münster
Alle Meldungen Alle
  • 06.11.2025 – 12:10

    POL-MS: Unbekannter verletzt 58-Jährigen mit Krücken - Polizei sucht Zeugen

    Münster (ots) - Am Dienstagnachmittag (04.11., 16:05 Uhr) hat eine unbekannte Person einen 58-jährigen Mann auf der Josef-Beckmann-Straße in Kinderhaus mit einer Krücke verletzt. Der 58-Jährige wartete nach eigenen Angaben vor einem Hauseingang, als sich ihm eine männliche Person auf einem Fahrrad näherte. Beim Wenden stieß die unbekannte Person gegen das ...

    mehr
  • 05.11.2025 – 15:39

    POL-MS: A42 bei Gelsenkirchen: Ohne Führerschein unterwegs - Polizei stoppt 34-Jährigen

    Gelsenkirchen (ots) - Am Dienstagmorgen (04.11., 08:05 Uhr) stoppte die Polizei einen 34-Jährigen auf der BAB 42 in Richtung Duisburg, der verbotswidrig rechts am stockenden Verkehr vorbeigefahren ist. Die Polizisten stoppten den Fahrer und führten eine Kontrolle durch. Der 34-Jährige gab an, keinen Führerschein oder anderes Ausweisdokument bei sich zu haben. Die ...

    mehr
  • 05.11.2025 – 13:36

    POL-MS: Lkw fährt Lkw auf - 26-Jähriger schwer verletzt

    Münster (ots) - Am Dienstagnachmittag (04.11., 15:28 Uhr) ist ein 26-Jähriger auf der Autobahn 30 in Richtung Hannover bei Ibbenbüren mit seinem Lkw an einem Stauende auf einen vorausfahrenden Sattelzug eines 32-Jährigen aufgefahren. Zeugenaussagen zufolge versuchte der 26-jährige Renault-Fahrer vergeblich, nach rechts Richtung Standstreifen auszuweichen. Bedingt durch die Kollision verletzte sich der 26-Jährige ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren