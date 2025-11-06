Polizei Münster

POL-MS: Unbekannter verletzt 58-Jährigen mit Krücken - Polizei sucht Zeugen

Münster (ots)

Am Dienstagnachmittag (04.11., 16:05 Uhr) hat eine unbekannte Person einen 58-jährigen Mann auf der Josef-Beckmann-Straße in Kinderhaus mit einer Krücke verletzt. Der 58-Jährige wartete nach eigenen Angaben vor einem Hauseingang, als sich ihm eine männliche Person auf einem Fahrrad näherte. Beim Wenden stieß die unbekannte Person gegen das abgestellte Fahrrad des Geschädigten, an dem seine Krücken lehnten. Als er den Unbekannten auf das Fehlverhalten ansprach, griff dieser eine der Krücken und schlug damit in Richtung des 58-Jährigen. Dieser trug dabei eine Platzwunde davon. Im Anschluss floh der Unbekannte mit seinem Fahrrad. Der Verletzte beschrieb den unbekannten Mann als Ende 50 und circa 1,80 Meter groß. Er soll kurze graue Haare, eine kräftige Statur und einen "südländischen Phänotyp" haben. Die Polizei bittet mögliche Zeugen, sich unter der Rufnummer (0251) 275-0 zu melden.

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell