PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Münster mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Münster

POL-MS: Unbekannter verletzt 58-Jährigen mit Krücken - Polizei sucht Zeugen

Münster (ots)

Am Dienstagnachmittag (04.11., 16:05 Uhr) hat eine unbekannte Person einen 58-jährigen Mann auf der Josef-Beckmann-Straße in Kinderhaus mit einer Krücke verletzt. Der 58-Jährige wartete nach eigenen Angaben vor einem Hauseingang, als sich ihm eine männliche Person auf einem Fahrrad näherte. Beim Wenden stieß die unbekannte Person gegen das abgestellte Fahrrad des Geschädigten, an dem seine Krücken lehnten. Als er den Unbekannten auf das Fehlverhalten ansprach, griff dieser eine der Krücken und schlug damit in Richtung des 58-Jährigen. Dieser trug dabei eine Platzwunde davon. Im Anschluss floh der Unbekannte mit seinem Fahrrad. Der Verletzte beschrieb den unbekannten Mann als Ende 50 und circa 1,80 Meter groß. Er soll kurze graue Haare, eine kräftige Statur und einen "südländischen Phänotyp" haben. Die Polizei bittet mögliche Zeugen, sich unter der Rufnummer (0251) 275-0 zu melden.

Kontakt für Medienvertreter:

Polizei Münster

Telefon: 0251/ 275- 1010
E-Mail: pressestelle.muenster@polizei.nrw.de
https://muenster.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Münster mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Münster
Weitere Meldungen: Polizei Münster
Alle Meldungen Alle
  • 05.11.2025 – 15:39

    POL-MS: A42 bei Gelsenkirchen: Ohne Führerschein unterwegs - Polizei stoppt 34-Jährigen

    Gelsenkirchen (ots) - Am Dienstagmorgen (04.11., 08:05 Uhr) stoppte die Polizei einen 34-Jährigen auf der BAB 42 in Richtung Duisburg, der verbotswidrig rechts am stockenden Verkehr vorbeigefahren ist. Die Polizisten stoppten den Fahrer und führten eine Kontrolle durch. Der 34-Jährige gab an, keinen Führerschein oder anderes Ausweisdokument bei sich zu haben. Die ...

    mehr
  • 05.11.2025 – 13:36

    POL-MS: Lkw fährt Lkw auf - 26-Jähriger schwer verletzt

    Münster (ots) - Am Dienstagnachmittag (04.11., 15:28 Uhr) ist ein 26-Jähriger auf der Autobahn 30 in Richtung Hannover bei Ibbenbüren mit seinem Lkw an einem Stauende auf einen vorausfahrenden Sattelzug eines 32-Jährigen aufgefahren. Zeugenaussagen zufolge versuchte der 26-jährige Renault-Fahrer vergeblich, nach rechts Richtung Standstreifen auszuweichen. Bedingt durch die Kollision verletzte sich der 26-Jährige ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren