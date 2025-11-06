Polizei Münster

POL-MS: Unfallflucht auf der Sternstraße - Polizei sucht Zeugen und Verursacher

Münster (ots)

Am Mittwoch (05.11.) zwischen 7 und 16 Uhr hat ein bislang unbekannter Pkw-Fahrer an der Sternstraße ein geparktes Fahrzeug beschädigt. Die Polizei bittet um Hinweise.

Der rote Hyundai stand im Unfallzeitraum in einer Parkbucht an der Sternstraße, als ein unbekanntes Fahrzeug mit der Tür und dem Kotflügel des Hyundai hinten links kollidierte und das Fahrzeug erheblich beschädigte.

Die Polizei sucht nun den unbekannten Fahrer und Zeugen. Hinweise werden unter der Rufnummer 0251 275-0 entgegengenommen.

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell