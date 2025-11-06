PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Münster mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Münster

POL-MS: Unfallflucht auf der Sternstraße - Polizei sucht Zeugen und Verursacher

Münster (ots)

Am Mittwoch (05.11.) zwischen 7 und 16 Uhr hat ein bislang unbekannter Pkw-Fahrer an der Sternstraße ein geparktes Fahrzeug beschädigt. Die Polizei bittet um Hinweise.

Der rote Hyundai stand im Unfallzeitraum in einer Parkbucht an der Sternstraße, als ein unbekanntes Fahrzeug mit der Tür und dem Kotflügel des Hyundai hinten links kollidierte und das Fahrzeug erheblich beschädigte.

Die Polizei sucht nun den unbekannten Fahrer und Zeugen. Hinweise werden unter der Rufnummer 0251 275-0 entgegengenommen.

Kontakt für Medienvertreter:

Polizei Münster
Pressestelle

Telefon: 0251/ 275- 1010
E-Mail: pressestelle.muenster@polizei.nrw.de
https://muenster.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Münster mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Münster
Weitere Meldungen: Polizei Münster
Alle Meldungen Alle
  • 06.11.2025 – 14:28

    POL-MS: Parkendes Fahrzeug beschädigt - Polizei sucht Zeugen

    Münster (ots) - Am Mittwochmorgen (05.11.) zwischen 06:15 Uhr und 06:35 Uhr hat eine unbekannte Person auf der Hansestraße Ecke Fuggerstraße ein am Straßenrand stehendes Fahrzeug beschädigt. Nach Angaben des Fahrzeugführers parkte er das Fahrzeug um etwa 06:15 Uhr auf einem der Parkstreifen in Höhe des dortigen Autohauses ab. Um 06:35 Uhr stellte ein Kollege des Fahrzeugführers diverse Schäden an der linken ...

    mehr
  • 06.11.2025 – 13:57

    POL-MS: 32-jähriger Einbrecher festgenommen - mindestens 40 Tatorte in Dülmen und Münster

    Münster / Dülmen (ots) - Die Polizei Münster hat Ende Oktober (23.10.) einen 32-jährigen Mann festgenommen, der für mindestens 40 Wohn- und Geschäftseinbrüche verantwortlich sein soll. Nach intensiven Ermittlungen konnten die Beamten den 32-Jährigen in Dülmen festnehmen. Der Mann mit deutscher Staatsangehörigkeit soll für Einbrüche in Dülmen und Münster ...

    mehr
  • 06.11.2025 – 12:10

    POL-MS: Unbekannter verletzt 58-Jährigen mit Krücken - Polizei sucht Zeugen

    Münster (ots) - Am Dienstagnachmittag (04.11., 16:05 Uhr) hat eine unbekannte Person einen 58-jährigen Mann auf der Josef-Beckmann-Straße in Kinderhaus mit einer Krücke verletzt. Der 58-Jährige wartete nach eigenen Angaben vor einem Hauseingang, als sich ihm eine männliche Person auf einem Fahrrad näherte. Beim Wenden stieß die unbekannte Person gegen das ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren