Polizei Münster

POL-MS: Parkendes Fahrzeug beschädigt - Polizei sucht Zeugen

Münster (ots)

Am Mittwochmorgen (05.11.) zwischen 06:15 Uhr und 06:35 Uhr hat eine unbekannte Person auf der Hansestraße Ecke Fuggerstraße ein am Straßenrand stehendes Fahrzeug beschädigt. Nach Angaben des Fahrzeugführers parkte er das Fahrzeug um etwa 06:15 Uhr auf einem der Parkstreifen in Höhe des dortigen Autohauses ab. Um 06:35 Uhr stellte ein Kollege des Fahrzeugführers diverse Schäden an der linken Fahrzeugseite des braunen Dacias fest. Die Polizei bittet den Verursacher sowie Zeugen, die Hinweise zum Sachverhalt geben können, sich unter der Rufnummer 0251 275-0 zu melden.

