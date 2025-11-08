Polizei Münster

POL-MS: Durchsuchung in Nottuln - Polizei Münster ermittelt wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz

Münster / Nottuln (ots)

Der Staatsschutz der Polizei Münster hat am Freitagabend (07.11., kurz vor 21 Uhr) eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in Nottuln durchsucht.

Ermittlungen der Polizei ergaben zuvor, dass ein 16-jähriger Tatverdächtiger Posts mit Bezug zum Islamischen Staat über Social-Media-Kanäle verbreitet haben soll. Auf diesen Bildern waren auch Waffen zu sehen.

Bei der Durchsuchung in der Wohnung in Nottuln fanden die Beamten verschiedene Gegenstände, die nun kriminaltechnisch untersucht werden. Im Rahmen der Durchsuchung waren auch Kräfte der Spezialeinheiten im Einsatz.

Einsatzkräfte trafen den 16-Jährigen mit russischer Staatsangehörigkeit im Nahbereich seiner Wohnanschrift an und brachten ihn zur Polizeiwache. Die Ermittlungen dauern an.

