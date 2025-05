Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Betrüger verschafft sich Zugang zur Wohnung eines Seniors und stiehlt Geld

Altena (ots)

In Altroggenrahmede wurde ein hochbetagter Senior bestohlen.

Angeblich im Auftrag der Stadt Altena hat ein Unbekannter am Dienstag an der Haustür eines hochbetagten Altenaers in Altroggenrahmede geklingelt.

Er behauptete, in der Rahmedestraße sei es zu einem Rohrbruch gekommen. Deshalb müsse er die betroffenen Häuser kontrollieren. Tatsächlich suchte der Unbekannte jedoch keine Wasserschäden, sondern Geld. Unter einem Vorwand schickte er den 94-Jährigen in ein anderes Zimmer und raffte in dieser Zeit Geld zusammen. Das bemerkte der Senior erst kurz nachdem der Fremde die Wohnung verlassen hatte. Der Unbekannte wird auf 30 bis 35 Jahre geschätzt. Er ist schlank und sprach Hochdeutsch ohne Dialekt.

Die Polizei warnt immer wieder davor, Fremde in die Wohnung zu lassen. Das Ablenkmanöver ist typisch. Unter einem Vorwand werden die in der Regel älteren Menschen in ein anderes Zimmer geschickt, während die Täter Möbel durchsuchen. Manche kommen auch zu Zweit. Der erste Täter lässt die Wohnungstür hinter sich offen, so dass heimlich eine zweite Person in die Wohnung gelangt. Die Täter geben sich in anderen Fällen als Mitarbeiter der Pflegekasse oder des Pflegedienstes aus. Besser ist es, diese Fremden vor der Tür warten zu lassen. In der Zeit sollte man bei dem angeblichen Auftraggeber nachfragen - in diesem Fall bei der Stadt Altena bzw. den Stadtwerken. Wer sich wichtige Telefonnummern neben das Telefon legt, der braucht im Ernstfall nicht lange suchen. Haben die Fremden vor der Tür tatsächlich ein berechtigtes Anliegen, werden sie warten. Die meisten Straftäter werden diese Zeit jedoch nicht vor der Tür abwarten, sondern die Flucht ergreifen. Betroffene sollten sich außerdem unbedingt einen Dienstausweis zeigen lassen. Allein das Tragen eines Blaumanns oder weißer Kleidung ist kein Nachweis. Im Zweifel sollten Betroffene außerdem die Polizei informieren.

In dem konkreten Fall sucht die Polizei nach Zeugen: Hat der Unbekannte möglicherweise an weiteren Haustüren geklingelt? Wurde er beim Einsteigen in ein Fahrzeug beobachtet? Hinweise bitte unter Telefon 9199-0. (cris)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell