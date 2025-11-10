Polizei Münster

POL-MS: Einbrüche in Nienberge und Kinderhaus - Polizei sucht Zeugen

Münster (ots)

Nach zwei Einbrüchen am Sonntagnachmittag (9.11.) in Wohnhäuser in Kinderhaus und in Nienberge bittet die Polizei um Hinweise.

In Kinderhaus verschaffte sich mindestens ein unbekannter Täter zwischen 16:30 und 19:50 Uhr Zugang zu einem Reihenhaus in der Straße "Am Burloh", indem er die Terrassentür aufhebelte. Er erbeutete hochwertigen Schmuck und flüchtete in unbekannte Richtung.

Auch in Nienberge hebelte mindestens ein unbekannter Täter zwischen 17:30 und 19 Uhr eine Tür eines Einfamilienhauses in der Isolde-Kurz-Straße auf. Ersten Erkenntnissen zufolge durchsuchte der Täter mehrere Räume, flüchtete schlussendlich aber ohne Diebesgut.

Die Polizei bittet mögliche Zeugen, die etwas Verdächtiges bemerkt haben, sich unter der Rufnummer (0251) 275-0 zu melden.

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell