PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Münster mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Münster

POL-MS: Einbrüche in Nienberge und Kinderhaus - Polizei sucht Zeugen

Münster (ots)

Nach zwei Einbrüchen am Sonntagnachmittag (9.11.) in Wohnhäuser in Kinderhaus und in Nienberge bittet die Polizei um Hinweise.

In Kinderhaus verschaffte sich mindestens ein unbekannter Täter zwischen 16:30 und 19:50 Uhr Zugang zu einem Reihenhaus in der Straße "Am Burloh", indem er die Terrassentür aufhebelte. Er erbeutete hochwertigen Schmuck und flüchtete in unbekannte Richtung.

Auch in Nienberge hebelte mindestens ein unbekannter Täter zwischen 17:30 und 19 Uhr eine Tür eines Einfamilienhauses in der Isolde-Kurz-Straße auf. Ersten Erkenntnissen zufolge durchsuchte der Täter mehrere Räume, flüchtete schlussendlich aber ohne Diebesgut.

Die Polizei bittet mögliche Zeugen, die etwas Verdächtiges bemerkt haben, sich unter der Rufnummer (0251) 275-0 zu melden.

Kontakt für Medienvertreter:

Polizei Münster

Telefon: 0251 275-1010
E-Mail: pressestelle.muenster@polizei.nrw.de
https://muenster.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Münster mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Münster
Weitere Meldungen: Polizei Münster
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren