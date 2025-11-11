Polizei Münster

POL-MS: Auto unter Schwertransporter eingeklemmt - drei Personen schwer verletzt

Recklinghausen / Münster (ots)

Am Montagabend (10.11., 19:59 Uhr) ist es auf der Autobahn 43, Fahrtrichtung Münster, in Höhe des Parkplatzes "Speckhorn" zu einem schweren Verkehrsunfall zwischen einem Schwertransporter, der einen Windradflügel geladen hatte, und zwei Pkw gekommen. Drei Personen wurden dabei schwer verletzt.

Ersten Erkenntnissen zufolge geriet der Schwertransporter des 52-jährigen Lkw-Fahrers aus bislang ungeklärter Ursache bereits beim Auffahren auf die A 43 leicht auf den rechten Fahrstreifen der Autobahn. Der 30-jährige Fahrer eines auf diesem Fahrstreifen befindlichen Golfs brachte sein Fahrzeug zum Stehen, um eine Kollision zu verhindern. Die hinter ihm fahrende 57-Jährige konnte ihren VW nicht mehr rechtzeitig bremsen. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Pkw.

Durch den Aufprall wurde das Auto des 30-Jährigen und seiner 32-jährigen Beifahrerin unter den Schwertransporter geschleudert. Der 30-Jährige wurde dabei in seinem Fahrzeug eingeklemmt. Der Wagen der 57-Jährigen überschlug sich und kam auf dem linken Fahrstreifen auf dem Fahrzeugdach zum Liegen. Beide Insassen des Golfs sowie die VW-Fahrerin trugen schwere Verletzungen davon.

Die A 43 blieb bis circa 21:30 Uhr gesperrt. Die Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an.

