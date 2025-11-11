POL-MS: Fahrradfahrerin stößt mit Pkw zusammen - eine Person schwer verletzt
Münster (ots)
Am Samstagabend (08.11., 19:00 Uhr) ist eine 79-jährige Radfahrerin auf der Wasserstraße in Höhe der Neubrückenstraße mit einem 43-jährigen Pkw-Fahrer zusammengestoßen. Ersten Erkenntnissen zufolge fuhr die 79-jährige Münsteranerin an dem auf der Neubrückenstraße zunächst verkehrsbedingt wartenden 43-jährigen Pkw-Fahrer linksseitig vorbei. Anschließend wollte sie die Wasserstraße kreuzen. Der gleichzeitig aus der Neubrückenstraße anfahrende Pkw-Fahrer beabsichtigte, links in die Wasserstraße einzubiegen. Dabei kollidierte er mit der Radfahrerin. Diese stürzte daraufhin und trug schwere Verletzungen davon.
