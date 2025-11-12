PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-MS: Einbruch in Einfamilienhaus in Amelsbüren - Polizei sucht Zeugen

Münster (ots)

Am Dienstagnachmittag (11.11.) sind bislang unbekannte Täter zwischen 13 und 17 Uhr in ein Einfamilienhaus am Kappenberger Damm eingebrochen.

Ersten Ermittlungen zufolge kletterten die Unbekannten über einen Zaun, um auf das Grundstück zu gelangen. In das Haus drangen sie ein, indem sie eine Terrassentür aufhebelten. Sie durchwühlten mehrere Räume und flüchteten anschließend mutmaßlich auf gleichem Wege.

Die Polizei bittet mögliche Zeugen, die etwas Verdächtiges wahrgenommen haben, sich unter der Rufnummer (0251) 275-0 zu melden.

Außerdem bietet die Polizei Münster eine Beratung zum Thema Einbruchprävention an. Informationen hierzu stehen auf der Internetseite der Polizei Münster zur Verfügung: https://muenster.polizei.nrw/artikel/wohnungseinbruch.

Das Team der polizeilichen Kriminalprävention Münster beantwortet Fragen zum Thema Einbruchschutz zudem unter der Rufnummer (0251) 275-1111 oder per E-Mail: einbruchschutz.muenster@polizei.nrw.de.

