POL-MS: Nach Verkehrsunfall am 23. Oktober auf dem Möllmannweg in Gievenbeck - Polizei sucht weitere Zeugen

Münster (ots)

Nachtrag zur Pressemitteilung "Verkehrsunfallflucht in Gievenbeck - Polizei sucht unbekannte Radfahrerin" (ots vom 30.10., 11:34 Uhr, https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/11187/6148246)

Nachdem eine 57-jährige Fußgängerin bei einem Verkehrsunfall mit einer unbekannten Radfahrerin am 23. Oktober (19:20 Uhr) auf dem Möllmannweg in Gievenbeck leicht verletzt worden war, dauern die Ermittlungen weiter an.

Die Polizei bittet mögliche weitere Zeugen, sich unter der Rufnummer (0251) 275-0 zu melden.

Kontakt für Medienvertreter:

Polizei Münster
Pressestelle

Telefon: 0251/ 275- 1010
E-Mail: pressestelle.muenster@polizei.nrw.de
https://muenster.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell

