POL-MS: Nach Verkehrsunfall am 23. Oktober auf dem Möllmannweg in Gievenbeck - Polizei sucht weitere Zeugen
Münster (ots)
Nachtrag zur Pressemitteilung "Verkehrsunfallflucht in Gievenbeck - Polizei sucht unbekannte Radfahrerin" (ots vom 30.10., 11:34 Uhr, https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/11187/6148246)
Nachdem eine 57-jährige Fußgängerin bei einem Verkehrsunfall mit einer unbekannten Radfahrerin am 23. Oktober (19:20 Uhr) auf dem Möllmannweg in Gievenbeck leicht verletzt worden war, dauern die Ermittlungen weiter an.
Die Polizei bittet mögliche weitere Zeugen, sich unter der Rufnummer (0251) 275-0 zu melden.
Kontakt für Medienvertreter:
Polizei Münster
Pressestelle
Telefon: 0251/ 275- 1010
E-Mail: pressestelle.muenster@polizei.nrw.de
https://muenster.polizei.nrw/
