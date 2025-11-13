Polizei Münster

POL-MS: Flasche mit brennbarer Flüssigkeit in Innenhof der Polizeiwache in Coesfeld geworfen - Polizei sucht Zeugen

Coesfeld / Münster (ots)

Am Mittwochabend (12.11., 23.55 Uhr) haben unbekannte Personen eine Glasflasche mit brennbarer Flüssigkeit in den Innenhof der Polizeiwache in Coesfeld an der Daruper Straße geworfen. Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen.

Nach bisherigen Erkenntnissen brannte die Flüssigkeit nach dem Zerbrechen der Glasflasche vollständig nieder. Löscharbeiten waren nicht erforderlich. Es bestand keine Gefahr für Personen. Dienstfahrzeuge und das Dienstgebäude wurden nicht beschädigt. Die Ermittlungen werden durch den Staatsschutz der Polizei Münster geführt.

Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise auf die Täter oder den Sachverhalt geben können, sich unter der Rufnummer (0251) 275-0 zu melden.

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell