Polizei Münster

POL-MS: Ladendiebstahl in Supermarkt - 32-Jähriger in Haft

Münster (ots)

Am Dienstagmorgen (11.11., 10:00 Uhr) haben Polizisten einen 32-jährigen Ladendieb festgenommen, der sich nun in Untersuchungshaft befindet. Ersten Erkenntnissen zufolge entwendete der Münsteraner in einem Supermarkt an der Wolbecker Straße eine Bierdose und zwei Parfümflaschen. An der Kasse lief er aus dem Supermarkt heraus, ohne zu bezahlen. Später erkannte die Kassiererin den Tatverdächtigen wieder und benachrichtigte den Filialleiter. Mit einem weiteren Mitarbeiter hielten sie den Tatverdächtigen im Außenbereich des Supermarktes fest. Der 32-Jährige schlug hierbei um sich, traf aber keinen der Beteiligten. Hinzu gerufene Polizisten nahmen den 32-Jährigen fest und führten ihn am Mittwoch, den 12.11., beim Amtsgericht vor. Ein Richter erließ auf Antrag der Staatsanwaltschaft einen Untersuchungshaftbefehl gegen den 32-Jährigen mit guineischer Staatsangehörigkeit.

